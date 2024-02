Pallamano Ariosto al Boschetto per restare in vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Osservata la sosta per le Finals di Coppa Italia, riparte il campionato di Serie A2 femminile. Sulla strada della Securfox, che torna al “Pala” dopo la vittoria esterna in casa del Marconi Jumpers, un Città del Redentore reduce da una prestazione gagliarda seppur nella sconfitta contro Leno. Ferrara, finalmente con l’infermeria completamente svuotata e vasta possibilità di rotazione, va a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva. Le isolane si aggrappano alla vena realizzativa delle varie: Antonella Musina (55 reti), Belen Reta ed Eleonora (48) Napoli (48). Nella sfida a distanza al vertice, Leno ospita una Raimond Sassari rafforzatasi nel mercato di riparazione. Il programma: SecurfoxFerrara vs Città del Redentore Malo vs Marconi Jumpers Leno vs Raimond Sassari Padova vs Mestrino Cassano Magnago vs ...