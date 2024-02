Palermo e provincia vittime del vento | raffiche fino a 168km h

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di sabato 10 febbraio 2024)flagellate dal fortenel weekend di Carnevale: alberi caduti in città, un camion si ribalta sull’A19-Catania, disagi alla circolazione e danni. Ledi, che erano state annunciate dalle previsioni meteo, hanno provocato non pochi problemi a partire da sabato sera. A Prizzi la stazione meteo ha registratodiorari, un vero e proprio record. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami caduti o pericolanti. In città si sono verificati diversi episodi: in via Castellana, zona Borgo Nuovo, è crollato un ramo, mentre un altro albero è precipitato sulla recinzione del rifugio per animali Ada. ...