Palaia | genitori in piazza per difendere la scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Scendono in, questa mattina a, perlaelementare del paese ma non solo, peruna comunità. La probabilità che il prossimo anno non venga creata la prima classe è elevata, dicono idei prossimi studenti dellaDon Milani di. "L’istituzione vuole spostare i nostri bambini (al momento sono una decina) in un’altradel Comune per creare una classe di oltre 22 alunni – dicono iche vedrebbero i propri bambini e bambine doversi spostare nella primaria di Forcoli –. Si parla di una realtà che a noi palaiesi non è mai appartenuta e che non abbiamo mai voluto. Perché questa nostraè una delle poche rimaste con classi piccole, ...