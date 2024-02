Pagelle gigante Soldeu | Lara Gut perfetta | rimpianti Brignone e sprazzi di luce da Bassino

(Di sabato 10 febbraio 2024)Sabato 10 febbraioGUT-BEHRAMI, 10: fenomenale. La Svizzera fa il pieno oggi nei giganti di sci alpino, e se Marco Odermatt si avvia verso record inimmaginabili, la ticinese risponde con una rimonta poderosa. Scia in maniera accorta la prima manche, poi apre il cancelletto nella seconda completamente con un’altra verve. La svizzera sfrutta alla perfezione la tracciatura amica, dà lezione a tutte su tattica e strategia, interpretando come nessuna il trabocchetto della lunga, e rimonta dalla nona posizione alla vittoria. Un errore sul muro finale tiene aperta la contesa fino alla fine, un centesimo è anche fortuna; ma la fortuna spesso va dai più forti. Colpo doppio importantissimo per Gut, che allunga prepotentemente nella classifica di specialità e, soprattutto, scavalca Mikalea Shiffrin in ...

PAGELLE GIGANTE BANSKO Sabato 10 febbraio MARCO ODERMATT 10: non ci sono davvero più parole per raccontare quello che sta facendo il fuoriclasse elvetico. Sei giganti in stagione Altrettante vittorie