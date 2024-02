Pagelle gigante Bansko | Odermatt fa la storia | Steen Olsen e Feller brillano | Della Vite salva l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)Sabato 10 febbraio MARCO10: non ci sono davvero più parole per raccontare quello che sta facendo il fuoriclasse elvetico. Sei giganti in stagione? Altrettante vittorie per lui. Non solo, Contando anche la scorsa stagione è a quota 9. Risultati che mancavano dai tempi di Alberto Tomba. Prima manche con la sensazione di aver sciato non mettendo nemmeno la “quarta”. Seconda nella quale fa più o meno lo stesso. Vince con quasi un secondo di vantaggio. Disarmante. ALEXANDER8.5: il primo dei “terrestri”, senza mezzi termini. Il norvegese centra due manche di livello assoluto a. Il più vicino a “Sua maestà”già a metà gara. Lui ce la mette tutta, si mette alle spalle chiunque, ma chiude con 91 ...