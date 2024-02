Ottantenne milanese truffato via sms e derubato di 241mila euro | ecco come è caduto nella trappola telematica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Diciotto perquisizioni tra Toscana e Campania a carico di altrettanti indagati, in concorso tra loro, per truffa aggravata. È il bilancio dell'operazione Portorico della polizia contro truffe su conti correnti mediante sms e telefonate di phishing. Le indagini, durate circa un anno, sono partite dalla querela di un. L'attività investigativa, condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia sotto la direzione della procura della Repubblica di Milano, ha permesso di ricostruire l'insidioso meccanismo truffaldino che ha indotto la vittima a trasferire una somma complessiva disu conti correnti aperti e gestiti dagli indagati. L'anziano ha ricevuto un sms, apparentemente riconducibile al servizio clienti del proprio istituto di credito, che lo avvisava di un attacco ...