Oroscopo Paolo Fox domenica 11 Febbraio 2024 | Vergine stanco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’diFox per oggi,11Ariete Giornata incentrata sull’amore, è lì che dovrete dare il vostro meglio, le emozioni saranno positive, potrebbe esserci qualcosa di non detto, buttate tutto fuori. Parlatevi e vedrete che riuscirete a chiarirvi. Toro Avrete un cielo favorevole ai sentimenti, anche chi è single o sta guarendo da una dura separazione sarà in grado di guardarsi di nuovo attorno con occhi curiosi. Gemelli L’amore vi darà qualche pensiero di troppo, forse perché non volete esporvi più di tanto e tenere per voi sentimenti e pensieri. Cercate invece di aprirvi di più, anche se a volte è necessario tenersi mordersi la lingua se non volete litigare con il mondo intero. Cancro Arrivano tensioni in amore, qualcuno sta vivendo una crisi di coppia, avvertite ...