Oroscopo di domani 11 febbraio 2024 | le previsioni di Ginny segno per segno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Eccoci all'di, domenica 11, con la Luna in Pesci perfetta per andare al cinema o a vedere mostre. Meglio, infatti, se facciamo cose che non prevedano grande dialogo dato Mercurio a sfavore di Giove. Ilfortunato il Capricorno esfortunato il Sagittario.