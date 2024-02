Oroscopo Branko sabato 10 Febbraio 2024 | Pesci irresistibile

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’diper oggi,10Ariete Arriveranno giorni particolarmente promettenti nel lavoro, soprattutto per chi lavora in squadra. Se lavorerai fianco a fianco con altre persone, e non vorrai fare tutto da solo, potrai raggiungere l’obiettivo più velocemente. Toro Si prospetta un altro giorno in cui muoversi con molta cautela, stare lontano dai conflitti e dalle situazioni insidiose. Occhio ai piccoli momenti di distrazione, specie in cucina o se pratichi un’attività sportiva. Gemelli Le stelle potrebbe riservarti una sorpresa particolarmente gradita, come l’opportunità di un inaspettato viaggio all’estero. Il mese dispronerà molti Gemelli a oltrepassare i confini nostrani per raggiungere mete lontane. Cancro Se devi affrontare un confronto ...

Ehi Sagittario, sembra che questo sia un periodo per così dire misto per te. Mentre alcune aree della tua vita stanno andando alla grande, potresti trovare qualche ostacolo in altre. Non lasciare che ...Ehi Ariete, sembra che ci sia un po' di alti e bassi all'orizzonte. In amore potresti trovare qualche scoglio, ma niente che tu non possa gestire con la tua energia. Sul lavoro, le cose vanno ...