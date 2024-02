Ordine uscita cantanti Sanremo 2024 | ultima serata 10 febbraio | gli ospiti della finale

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 10 febbraio 2024), ecco come si svolgerà ladel Festival dopo la conferenza stampa di oggi, sabato 1010Renga Nek – “Pazzo di te” BigMama – “La rabbia non ti basta” Gazzelle – “Tutto qui” Dargen D’Amico – “Onda alta” Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.