Onu | a Rafah sofferenze impensabili

(Di sabato 10 febbraio 2024) 11.50 "Molte delle oltre un milione di persone che compongono oggi la popolazione dihanno sopportato. Dove dovrebbero andare?". Così il responsabile Onu per gli Affari umanitari, Griffiths,mentre si avvicina l'annunciata offensiva di Israele sulla città all'estremo sud della Striscia. A Gaza "non c'è più un posto dove andare", afferma Griffiths. Le case dei residenti "sono state distrutte, le loro strade minate, i loro quartieri bombardati.Sono in movimento da mesi,sfidando bombe, malattie e fame".