Omicidio e lesioni | l' untore Claudio Pinti sta scontando 16 anni e 8 mesi a Rebibbia

Roberto Speranza e Nicola Magrini sono indagati a Roma in merito alla gestione del Covid per omicidio , falso ideologico , lesioni personali e ... (ilgiornaleditalia)

La vittima, deceduta all'ospedale San Camillo, era un sorvegliato speciale e tra i vari reati (detenzione di armi, spaccio, usura, lesioni personali ed estorsione ...ad essere responsabili ...Un braccio robotico avrebbe perforato l'intestino tenue di una donna americana provocandole, direttamente, la morte alcuni mesi dopo: ecco le tesi dell'accusa contro l'azienda produttrice e tutte le c ...Un anno da sorvegliato speciale per Rudy Guede. Il 37enne ivoriano, dopo aver scontato 13 anni di carcere in seguito alla condanna per l’omicidio di Meredith Kercher, era stato indagato e raggiunto da ...