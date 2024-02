Omicidio a Carmignano | catturati i due presunti assassini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prato, 10 febbraio 2024 –i duedi Arpal Singh, l’autotrasportatore di 59 anni ucciso a coltellate ieri sera a Seano, frazione nel comune di, in provincia di Prato. I due uomini, entrambi pakistani di 20 e 30 anni, sono stati fermati a Milano mentre stavano probabilmente cercando di scappare in treno. L’è avvenuto nella sera di ieri, venerdì 9 febbraio, vicino a una ditta in via Torricelli a Seano. Il 59enne era andato col furgone a caricare abiti da esportare in Germania. Originario dell'India, viveva nella zona di Mantova. Lo ha trovato, ormai morto, il figlio dopo due ore che lo cercava. In base a quanto ricostruito dai carabinieri si tratta di una scopo di rapina. L’uomo portava con sé molte migliaia di euro per ...