Olimpiadi 2026 | nuova pista di bob a Cortina | richiesta la bonifica bellica dell’area ed esposto contro l’abbattimento di 500 alberi secolari”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024)d’Ampezzo (Belluno), 10 febbraio 2024 – Ladi bob aper leresta al centro delle polemiche. E tra inchieste della magistratura e attacchi dei gruppi ambientalisti e dei comitati locali tutela del territorio, l’ultima iniziativa in ordine cronologico è stata presentata ieri dall’associazione Mountain Wilderness e riguarda lasu cui dovrà essere costruito il nuovo impianto olimpico. E poi è arrivato anche l’attacco politico da Alleanza Verdi e Sinistra che denuncia “di 500”, si legge in una nota, che sarebbe necessario per realizzare ladi bob ...