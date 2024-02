Oggi è il Giorno del Ricordo | ecco come Milano onora la memoria dei martiri delle foibe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 – Neldel, ricorrenza istituita dal Parlamento italiano nel 2004 perre lavittimee le migliaia di italiani e italiane dell`Istria, di Fiume e della Dalmazia costretti a lasciare la propria terra,le autorità civili e militari e ale associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati si ritroveranno alle 9.30 in piazza della Repubblica. Si tratta del luogo che ospita il monumento dedicato ai, di fronte al quale è in programma una cerimonia di commemorazione durante la quale saranno depostecorone di fiori. Alle 11, in Sala Alessi a Palazzo ...