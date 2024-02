Oggi a Torino l’ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 feb. (askanews) –si prepara ad accogliere i rappresentanti di casate reali d’Europa e non solo per i funerali didiche si svolgeranno nel Duomo della città piemontese. In mattinata, come da tradizione, il principeFiliberto ha firmato l’atto di morte in Duomo. Dalle 13 apriranno le porte della chiesa in piazza San Giovanni a cui si potrà accedere solo su invito. Fra gli altri ci saranno il principe Alberto di Monaco e la regina emerita Sofia di Spagna. Confermate in mattinata le presenze del gran maestro dell’ordine di Malta e Fu’ad d’Egitto come rappresentante della famiglia reale d’Egitto. Non ci sarà nessun rappresentante della famiglia reale britannica, che ha però inviato una lettera di condoglianze “molto affettuosa”. ...