Officina universitaria e CasaPound | manifestazioni ravvicinate in strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Macerata, 10 febbraio 2024 – “Scendiamo in piazza per ribadire l’importanza di una lotta anticlassista e antifascista".lo ha fatto oggi, nell’anniversario della grande manifestazione del 2018, per sottolineare la necessità di una società antirazzista: "Il governo porta avanti una narrazione dell’immigrazione parziale, per fini politici. Da una parte le migrazioni sono viste come emergenze, dall’altra non fa che emettere decreti legge che minano i diritti dei migranti". Martina Gagliardi, coordinatrice del collettivo studentesco, sottolinea anche che "la manifestazione ha raccolto partecipazioni diffuse, da tutta la regione. C’erano il comitato 5 luglio, di Fermo, la rete degli studenti medi Marche e Gulliver, da Ancona. Poi Common bubble di Monte Urano e altre associazioni, come la Casa del popolo 10f, che ci ha aiutato ...