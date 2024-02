Odore di stufa a legna | di fumo | di madre

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il bambino camminava appiccicato alla. Era più forte di lui. Aveva dieci anni, e da cinque viveva nel tormento della sua mancanza. … Dal giorno in cui era stato lasciato all’orfanotrofio non ricordava nulla. C’era il tempo prima e il tempo dopo, ma il giorno della cesura fra un tempo e l’altro l’aveva rimosso. … e quando gli chiedeva di descrivere come fosse accaduto, quali fossero stati i gesti, le parole di quella separazione, lui tacevaGli altri sapevano di doversi separare dalla, si erano opposti all’evento, poi lo avevano accettato. A lui era accaduto all’improvviso, senza che avesse il tempo di metabolizzarlo. Se ne dispiacque, ma non andò a dargli conforto. Non lo fece nessuno dei bambini. Forse perché sapevano che per quel dolore non c’era conforto possibile. Ne ebbero rispetto, e glielo lasciarono sfogare. Si chiese per quale ...