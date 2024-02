Occhiobello | parte la campagna elettorale | Irene Bononi è la prima sfidante alla poltrona di sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Rovigo), 10 febbraio 2024 –laper le comunali die, stamattina all’hotel Unaway, c’è stata la presentazione della candidatura adi, ladella sindaca uscente Sondra Coizzi. Allo stato attuale, quindi, alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno si profila una sfida tutta al femminile: finora sono loro due le candidate, in attesa della presentazione ufficiale delle liste. Chi è, 42 anni, commercialista, laurea in economia aziendale all’Università di Ferrara. L’esperienza amministrativa inizia come consigliere comunale di ...