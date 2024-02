Obiettivo qualità dell’aria No alla rete di sensori | E una centralina è ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladiper il monitoraggio dellanon si farà, almeno per il momento. La proposta lanciata in commissione ambiente di Santo Stefano Magra dal consigliere di opposizione Luciano Mondini infatti non ha trovato il via libera da parte dell’amministrazione comunale. "Sul tema delladistica IoT – spiega il rappresentante della lista civica – la sindaca Paola Sisti si è dichiarata contraria.vigilia di una prossima probabile costruzione del biodigestore siamo sorpresi e ci chiediamo quali siano le motivazioni che spingono un sindaco che si è sempre dichiarato contrario al biodigestore, anche a fronte della totale assenza di centraline Arpal per il rilevamento dellanel nostro ...