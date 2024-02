Nuovo scandalo per Giorgia Meloni | Si svela il nome dell' uomo che fa battere il suo cuore

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'ultimo anno di, leader del partito Fratelli d'Italia, è stato contrassegnato da alti e bassi, con cambiamenti significativi sia nel suo campo politico che in quello personale. La sua relazione di lunga data con Andrea Giambruno è arrivata a una fine inaspettata, mentre nel campo politico si è trovata al centro di un controverso scontro legale con lo storico Luciano Canfora. La finea storia con Andrea Giambrunoha recentemente confermato la finea sua relazione decennale con Andrea Giambruno. L'annuncio è arrivato in seguito alla diffusione di un fuori onda imbarazzante di Giambruno durante una puntata di Striscia la Notizia, in cui il giornalista è stato ripreso in atteggiamenti poco appropriati cone colleghe. Questo ...