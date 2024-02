Nuovi dettagli dagli interrogatori di Messina Denaro | I nuovi boss fanno schifo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'Aquila -emergonodi Matteo, il capo di Cosa Nostra arrestato nel gennaio dello scorso anno e scomparso pochi mesi dopo a causa di un tumore. Nel verbale dell'o del 7 luglio scorso, condotto dai pm di Palermo, ilparla dei documenti falsi utilizzati durante i decenni di latitanza., davanti ai magistrati, smentisce di aver ottenuto questi documenti attraverso i suoi contatti a Trapani, indicando invece un falsario romano non specificato come fonte delle sue carte di identità contraffatte. "C'erano anche delle tessere, carte di identità vuote. Credo ce ne fossero 20, 15. Io ne ho sempre avute in grande quantità. Tutti i ...