Nuova Lancia Ypsilon | tra tradizione ed innovazione

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laè pronta a tornare protagonista nel mercato delle auto nuove con lagenerazione della sua iconica, la citycar che da oltre 30 anni conquista il pubblico italiano con il suo stile e la sua personalità. Lasarà svelata il prossimo 14 febbraio, in occasione di San Valentino, con ...

Sembra che Esselunga , ormai, voglia giocare in difesa. La bufera scatenata sul primo spot andato in onda a settembre 2023, La Pesca, che affrontava ... (gamberorosso)

Ford ufficializza il nome della versione elettrica : si chiamerà Ford Gen-E. La nuova generazione della crossover nasce per contrastare Peugeot ... (dday)

Ford ufficializza il nome della versione elettrica : si chiamerà Ford Gen-E. La nuova generazione della crossover nasce per contrastare Peugeot ... (dday)

Le FOTO ufficiali della nuova quarta maglia del Milan per la stagione 2023-2024 , firmata da PUMA in collaborazione con PLEASURES : la gallery (pianetamilan)

(Adnkronos) – Nell’ottica di offrire ai clienti le migliori soluzioni per entrare nel mondo del brand, Hyundai Italia annuncia una speciale iniziativa commerciale per il mese di febbraio: un bonus par ...Nuova Lancia Ypsilon in versione speciale e limitata Cassina la city car italiana si rinnova e lo fa con classe eleganza e un tocco di lusso ...Il design di questo menu richiama lo stile di visionOS, il sistema operativo che alimenta il nuovo Apple Vision Pro, lanciato la scorsa settimana negli Stati Uniti. Apple prevede anche di ridisegnare ...