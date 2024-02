Nuova Abarth 600e Scorpionissima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laè sottoposta ai test finali mentre fa il suo debutto pubblico a Milano, dove in questi giorni sono previste le riprese del suo nuovo spot. Pronta a scattare, emozionante, muscolosa e aggressiva, la prima immagine rivela immediatamente l'essenza «cattiva» della versione di lancio dell', che sarà prodotta in edizione limitata in 1.949 unità. Realizzata per lasciare a bocca aperta i fan del Marchio, la versioneè costruita attorno a tre caratteristiche principali: un design per raggiungere le massime prestazioni, una struttura dell'auto per renderla l'più potente di sempre e uno spirito competitivo per attirare gli appassionati di auto sportive. Grazie alla sua ricca dotazione, la ...