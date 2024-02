Nuoto | James Magnussen shock | “Mi hanno pagato per doparmi | voglio il record del mondo!”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)si laureò Campione del Mondo nei 100 stile libero a Shanghai 2011 e a Barcellona 2013. Nel palmares del nuotatore australiano spicca anche l’argento conquistato in questa specialità alle Olimpiadi di Londra 2012, senza dimenticarsi di due bronzi in staffetta ai Giochi. Il 32enne ha deciso di ritornare in acqua per firmare il nuovodel mondo dei 50 stile libero. Sarebbe un obiettivo onorevole, maha dichiarato di avere accettato un milione di dollari per doparsi e inseguire il primato. Il nuotatore ne ha parlato tranquillamente su Instagram: “affrontare la cosa nel modo giusto.andare negli USA, prendere gli integratori giusto dopo essermi documentato. Il mio intento è mostrare come si può fare in modo sicuro e ...