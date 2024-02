Novara | genitore di un calciatore under 14 picchia l’arbitro 15enne | emesso un Daspo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Hatoche dirigeva la partia del figlio. Succede a Gargallo, in provincia di, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato schiaffeggiato dal padre di un giovaneal termine di una partita del campionato regionale14. L’uomo, 46 anni, ha invaso il terreno di gioco, ha raggiuntodopo il fischio finale, lo ha schernito e poi gli ha sferrato uno schiaffo in pieno volto, causandogli delle lesioni. Ora la questura dihaune gli è stato vietato per un anno l’accesso alle manifestazioni sportive come misura di prevenzione. I fatti risalgono al 3 febbraio. Al termine della partita tra il Gozzano e il Città di Baveno, il padre di un giocatore della squadra di casa, approfittando ...

Aveva schiaffeggiato l’arbitro di soli 15 anni al termine di una partita di calcio del campionato regionale Under 14 e ora il questore di Novara gli ha impedito ...allo stadio comunale di Gargallo, ...Un daspo di un anno è il provvedimento emesso dal questore di Novara per un 46enne che, al termine di una partita di calcio under 14 disputata nel Novarese, ...Un anno di Daspo per lo schiaffo sferrato all'arbitro che stava dirigendo la partita di calcio in cui giocava il figlio. Un ceffone dritto in faccia arrivato durante una partita di under14 a seguito ...