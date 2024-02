Nostalgie comuniste | D' Alema e compagni riempiono il teatro | messaggio a Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nostalgia, nostalgia canaglia. Che ti prende proprio quando non vuoi. L'immortale testi di uno dei capolavori di Albano e Romina Power è stato l'involontario leightmotive dell'iniziativa degli ex giovani comunisti, tenutasi questo oggi a Firenze. UnObiHall strapieno di persone, giunte da ogni angolo di Toscana, tra curiosi, ex militanti e interessati ad un'offerta politica che, di fatto, non è attualmente presente nel variegato mondo dei partiti di sinistra. Allonsanfàn è stato qualcosa di più complesso e difficile da analizzare di un banale incontro tra quelli che furono le ragazze ed i ragazzi della Federazione giovanile Comunista italiana degli anni 70/80. Tra i partecipanti Massimo D', che è stato segretario della federazione che riuniva i giovani comunisti italiani dal 1975 al 1980. "Siamo qui per ricordare una pagina della ...