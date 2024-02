“Norma Cossetto Per ricordare le foibe“ Lo spettacolo nel Giorno del ricordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)era una studentessa italiana, istriana. Aveva 23 anni quando venne uccisa e infoibata dai partigiani jugoslavi. Domani sera, nella sala provinciale don Giovanni Ticozzi, va in scena lo. Perle“ con Valeria Battaini, la regia di Sergio Mascherpa e la produzione di Teatro Laboratorio. L’evento è a ingresso gratuito in occasione deldeldei massacri dellee dell’esodo giuliano dalmata che si celebra il 10 febbraio perché in queldel 1947 venne firmato il trattato di Parigi che assegnava l’Istria alla Jugoslavia. Questa mattina alle 11 invece in Riva Martiri dellea Lecco si tiene una ...