NordVPN compie 12 anni | festeggia con uno sconto del 67% e 3 mesi in omaggio!

Leggi tutta la notizia su thegametv

(Di sabato 10 febbraio 2024), il servizio di sicurezza informatica leader a livello mondiale,12e per l’occasione regala a tutti gli utenti unodel 67% su tutti i piani di 2. Ma non è tutto: in omaggio anche un coupon di 3per lo stesso piano! Un’occasione imperdibile per proteggere la tua privacy e sicurezza online a un prezzo davvero vantaggioso. Perché scegliere? Oltre 5.500 server in 60 Paesi: naviga in modo sicuro e anonimo da qualsiasi parte del mondo. Crittografia avanzata: proteggi i tuoi dati e le tue attività online da hacker e spie. Kill switch automatico: evita perdite di dati in caso di disconnessione accidentale dalla VPN. Nessun log di attività:non registra mai le tue attività ...