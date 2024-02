“Non vuole spendere soldi” | pesante accusa a De Laurentiis | il motivo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Emergono altre accuse rivolte al presidente Aurelio De, svelato un nuovo retroscena in casa Napoli. In casa Napoli, continuano ad arrivare accuse di ogni tipo legate al presidente Aurelio De. Questa volta però, si tratta di una critica moltolegata alla volontà di voler realizzare un progetto. Dietro questo proposito, si nasconde un retroscena importante. La questione risale ad alcuni anni fa, l’ex presidente della Regione Campania svela il. Caldoro si scaglia contro De, c’entra la questione stadio Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica, dove ha svelato un notevole retroscena legato al presidente Aurelio Dee la questione stadio ad Afragola. Il patron ...

Fred De Palma debutta in gara sul palco del Teatro Ariston con Il cielo non ci vuole . Nella serata delle cover l’artista propone un medley degli ... (feedpress.me)

Rappresentare l'Italia voleva dire mettere d'accordo tutti. Il mio obiettivo era concludere con il Mondiale, sarebbe stato il sesto, ma purtroppo la vita non ha voluto. Non sono neanche arrabbiato. Mi ...affrontano una squadra in acque non buone, che viene da una sconfitta 4-0 contro la Roma e che vorrà rifarsi sicuramente davanti al proprio pubblico, però si troverà di fronte una Lazio che comunque ...Ho sempre detto che è una strategia loro, portata avanti da loro. E hanno il diritto di farlo, cioè non puoi obbligare le persone a dire quello che vuoi tu e a fare quello che vuoi tu. È una strategia ...