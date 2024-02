Non solo Djaló | la Juventus continua a seguire Kelly ed Hermoso

Carlo Calenda Apre ai radicali ma con riserve. E non si lascia pregare per attaccare dem e 5Stelle, con il loro problemi. “La Bonino fa due ... (secoloditalia)

C`erano tre difensori centrali, potenzialmente liberi a parametro zero, che la Juve stava studiando nelle scorse settimane: Tiago Djalò, Lloyd Kelly e Mario Hermoso..Un medley tutto napoletano. Ma non solo. Perché non c'è solo Napoli nelle parole di Geolier, Gué, Luché e Gigi D'Alessio, i Fantastici 4 dell'Ariston questa sera. Il rapper di Secondigliano, nella ...Ma i rivali del commander in chief hanno colto la palla al balzo. Criticando non solo i due pesi e le due misure di una giustizia che risparmia Biden ma processa Trump per le carte segrete di ...