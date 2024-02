Non è Napoli la città dove si ascolta di più Goelier

Il cantante napoletano, in corsa per la vittoria a San Remo, ha parlato a "Play With", il format ideato da Dazn ...Ed il popolo napoletano non fece mancare il suo calore e la sua solidarietà verso ...Mastella ha deposto dei fiori in commemorazione delle vittime delle Foibe. In prefettura a Napoli, invece, il ...Sottoscrivo, non mi è piaciuta. Ma voglio sottolineare che non è una questione locale, non è una cosa contro Napoli. Geolier è amato in tutta Italia, è ascoltato ovunque. Il disappunto fa parte dello ...