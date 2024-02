No! Questo pane non contiene farina di insetti Bio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Circola la foto di una confezione “soffice” del marchio Conad con la dicitura “diBio“. Non risulta alcun prodotto del genere legato alla catena di supermercati italiana, inoltre ha tutti i segni di un’elaborazione grafica. Non è la prima volta che trattiamo bufale digenere (ne parliamo qui e qui). Per chi ha fretta L’immagine stessa tradisce la narrazione, avendo elementi che portano al reale prodotto a marchio Conad. È un fotomontaggio del prodotto “soffice conintegrale”. L’obiettivo della bufala è quella di colpire i grandi marchi. Analisi Ecco l’immagine pubblicata il 7 febbraio 2024 dalla pagina Facebook Stefano Puzzer Salvatore della Patria: BOICOTIAMO CONAD!!! MASSIMA CONFIVISIONE L’immagine circola anche ...

All'iniziativa hanno aderito diverse associazioni, da Amnesty International all'Anpi, da Agedo fino al gruppo 'Mai più lager - No ai Cpr', all'associazione ...sia l'Europa il luogo dove succedono ...E lo farà proprio nell’ultima, importante serata di questo Festival 2024: la finalissima. “Se allora mi avessero detto che dopo sessant'anni avrei cantato di nuovo Non ho l'età - aveva dichiarato ...E’ una delle città più romantiche d’Italia, anzi stando alle utlime stime è la più romantica della penisola. Quello che sorprende e non poco è che non si tratta di Venezia e nemmeno di Verona. La citt ...