Nigeria-Costa d’Avorio finale Coppa d’Africa | 11-02-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laè arrivata esattamente dove voleva essere, all’appuntamento decisivo per laper un successo che manca dal 2013, e la semicontro il Sudafrica ha mandato in scena la sfida tra due squadre la cui difesa era stata protagonista in tutto il torneo. La conseguenza logica è stata che in 120? minuti InfoBetting: Scommesse Sportive e