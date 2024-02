Nido comunale ‘Il Cucciolo’ | via ai lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) La prossima settimana partirà il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo‘Ildi Cotignola. Si tratta di un investimento di oltre 2,2 milioni di euro, interamente finanziato con fondi Pnrr. L’intervento prevede la costruzione del nuovo edificio sull’area dove ora si trova il cortile e la successiva demolizione del fabbricato attuale. Questa scelta progettuale è stata fatta dopo aver vagliato diverse ipotesi, compresa quella di trasferire temporaneamente l’attività della scuola dell’infanzia per realizzare la nuova costruzione nell’area attualmente occupata dal. Si tratta di una soluzione che è stata scartata per diversi motivi: indisponibilità di uno spazio pubblico pronto per ospitare l’attività della scuola, costi molto onerosi per allestire unprovvisorio che ...