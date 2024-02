Negramaro | Giuliano Sangiorgi | Ecco Chi È La Moglie Famosa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 10 febbraio 2024): la band parteciperà al Festival di Sanremo ed ora gli occhi sono puntati anche sulladel cantante, Ilaria Macchia.cosa fa e tutto ciò che c’è da sapere su di lei! Isaranno al centro dell’attenzione al Festival di Sanremo 2024. Ovviamente, sarà protagonista anche il loro cantante,, amatissimo da tante persone. In molti attendono di ascoltare per la prima volta la loro canzone, ma non tutti conoscono ladi. Infatti, il cantante è sposato da diversi anni con Ilaria Macchia.: chi è e cosa fa laIlaria ...