Nebbia – Milano

(Di sabato 10 febbraio 2024)Via Evangelista Torricelli, 15 – 20136Tel.02/82781557 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 14/16€, primi 16/17€, secondi 19/25€, dolci 7€ Chiusura: Lunedì e Martedì OFFERTA Il richiamo ad uno degli elementi un tempo più caratteristici della città e dei suoi dintorni non è casuale, per un locale nato ispirandosi al Centro-Nord e che poi, negli anni, abbiamo visto ampliare i confini delle ricette e degli ingredienti a cui attingere senza perdere in solidità e riuscita gustativa. Un indirizzo affidabile che mantiene un felice connubio tra materie prime di qualità e rispetto delle cotture, un’esperienza appagante sia per chi preferisce seguire il solco già tracciato della tradizione sia per chi cerca qualche brivido creativo in più. ...