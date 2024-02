Nba | Sabonis meglio di Jokic Philadelphia è in caduta libera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Milano, 10 febbraio 2024 – Battendo Washington, Boston diventa la prima squadra in questa stagione Nba a raggiungere quota 40 successi. I Celtics hanno ragione dei Wizards al Td Garden con il risultato di 133-129, trascinati dai 69 punti della coppia Tatum-Porzingis (anche 11 rimbalzi per il lettone), mentre dall'altra parte si registrano 24 punti a testa per Avdija e Kispert, con il primo a catturare pure 11 rimbalzi. Se la formazione di coach Mazzulla vola,è in: contro Atlanta, vittoriosa per 127-121, arriva l'ottava sconfitta nelle ultime nove uscite. I 76ers pagano a caro prezzo, oltre alla pesantissima assenza di Embiid, anche quella di Maxey. Non bastano i 28 punti di Oubre e i 20 ciascuno dei nuovi arrivati, Payne e Hield. A spingere gli Hawks al successo è un super Young da 37 punti e 12 rimbalzi, ...