NBA 2023 2024 | vittoria Lakers sui Pelicans | i Nuggets cadono a Sacramento Bene Celtics e Bucks | 76ers ancora ko

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nottata relativamente leggera in NBA, con solamente sei partite in programma. In back to back Los Angelese Denver, chiamati a scendere di nuovo sul parquet dopo essersi affrontate la sera precedente. I, che hanno potuto giocare nuovamente davanti al pubblico casalingo della Crypto.com Arena, grazie a una prova corale del quintetto titolare riescono a superare 139-122 i New Orleanscon un secondo quarto da 51 punti. D’Angelo Russell è il miglior realizzatore con 30, seguito da Austin Reaves con 21; 21 punti anche per LeBron, che piazza anche 14 assist., invece, i. Arrivati probabilmente un po’ a corto di energie a, cedono nettamente per 135-106 contro Kings di Mike Brown. Tripla doppia da 17 punti, 17 rimbalzi e ...