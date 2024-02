Nasce la Formula E per giovani piloti aperta a uomini e donne | la NXT Gen Cup partirà da Misano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Grande novità per la nuova stagione dellaE che ha annunciato la nascita di un nuovo campionato perssimi, siache, che si disputerà in questo 2024 durante alcuni weekend di gara del mondiale delle monoposto elettriche.

Si pensa che per bruciare calorie siano necessarie estenuanti ore di attività fisica in palestra o all’aperto ma non è così Si pensa che per bruciare calorie siano necessarie estenuanti ore di attivit ...