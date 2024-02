Napoli | ultime da Castelvolturno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ildomani sarà in scena a Milano. Alle 20.45 allo Stadio Meazza gli azzurri affronteranno il Milan. Sarà la gara numero 18 tra Pioli e Mazzarri, con il tecnico rossonero leggermente in vantaggio nelle statistiche. Molto probabilmente il tecnico di San Vincenzo schiererà la squadra partenopea con un 3-5-2 iniziale. Squadra quindi un po’ più coperta rispetto alla gara interna vinta contro il Verona. Gli azzurri, poi, dovranno essere pronti a ripartire per far male ad un Milan messo meglio in classifica e che spera di poter rosicchiare anche qualche punto alla Juventus per poter ambire alla seconda piazza. Dal canto suo ildeve tenere agganciato il treno del quarto posto dove al momento risiede stabilmente un’Atalanta molto in forma. Gara delicata insomma, ma fondamentale per gli azzurri di Mazzarri., ultimi ...