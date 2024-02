Napoli | Mazzarri studia una sorpresa per il Milan

(Di sabato 10 febbraio 2024) Waltervuole sorprendere ilcon il suoe in settimana avrebbe lavorato a un effetto aper la sua squadra Waltervuole sorprendere ilcon il suoe in settimana avrebbe lavorato a un effetto aper la sua squadra. Una possibile novità, come è stato durante la Supercoppa, potrebbe essere nel nuovo cambio modulo per gli azzurri. Ritorno alla difesa a 3 ma stavolta con il tridente in attacco: Kvara-Simeone e Politano. Il tecnico livornesele mosse per superare il Diavolo a San Siro.

Un risultato che iscrisse il Napoli a pieno titolo alla corsa scudetto ...sarà un’arma in più strategica da giocare a gara in corso per Mazzarri. Una zanzara fastidiosa e motivata, desiderosa di ...L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani sera tra Milan e Napoli. Secondo il quotidiano Mazzarri vuole sfatare il tabù Pioli, non solo per una ...Il Napoli nella serata di domani sfiderà il Milan allo stadio San Siro, gara molto importante per gli azzurri che hanno l'obbligo di fare risultato per non perdere contatto con il treno Champions ...