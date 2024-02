Napoli | il dramma di San Giovanni | «Il pistolero è mio fratello Volevo fermarlo | ma era tardi»

(Di sabato 10 febbraio 2024) «Sono scioccata e non riesco ancora a credere che sia accaduto veramente». La voce è rotta dal pianto ma, nonostante il dolore, Maria Pinto trova la forza per raccontare chi era...

Ieri, sabato 23 dicembre 2023, in via Marina a Napoli si è verificato un violento incidente stradale. Un uomo di 54 anni, residente nei Quartieri ... (teleclubitalia)

A Napoli , davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, gli ex percettori del reddito di cittadinanza hanno dato vita a un presidio per ... (ilfattoquotidiano)

Il dramma è che poi non so se avremo tutti gli uomini e le donne che serviranno per indagare su tutto quello che si farà. Qui a Napoli ci sono i primi della classe tra le forze dell’ordine, persone di ...Il 15enne deve rispondere di tentato omicidio e, su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli, è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.Ha ucciso la moglie Ewa Kaminska, 48 anni, polacca di Sztum, con oltre quaranta coltellate Pasquale Pinto, l'ex guardia giurata di 55 anni che ieri ha tenuto in… Leggi ...