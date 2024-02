Napoli? Bella palestra di corpo | di spirito e di libertà primordiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) In 54 annidi esistenza da bergamasco ero sempre riuscito a evitare la visita a, anche solo per non dover scoprire di avere quello scandaloso feeling per la città partenopea di alcuni augusti miei concittadini: Torquato Tasso, Cosimo Fanzago, Gaetano Donizetti. Il feeling non ce l'ho, evidentemente non sono un genio orobico. Però, ora che l'ho brevemente visitata, offre svariati spunti alla riflessione, molto più che altre città della Penisola in cui la vita è rimasta soffocata sotto il peso del turismo. In particolare, torno dacon tre segreti. Il primo riguarda la misconosciuta efficienza dei trasporti locali e non mi riferisco alla metropolitana.sarebbe la città ideale di Pietro Senaldi anche se lui non se ne rende conto. Dovete sapere che il nostro condirettore è il più fiero sostenitore ...