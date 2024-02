Muzzarelli contro tutti | Atteggiamento pilatesco Missione educativa fallita

(Di sabato 10 febbraio 2024) La vicenda del Barozzi per il sindaco Gian Carlorappresenta "il fallimento delladella scuola". "Servirebbe – sottolinea– una nuova ’Lettera a una professoressa’ per spiegare come il provvedimento disciplinare con il quale è stato sospeso per 12 giorni uno studente dell’istituto Barozzi rappresenti il fallimento della scuola rispetto alla suache non può limitarsi all’aspetto esclusivamente didattico ma, calandosi nella realtà che la circonda, deve proporsi di far crescere nuovi cittadini anche attraverso il dialogo, la responsabilità e il confronto delle idee. Abbiamosperato – aggiunge– che, dopo le polemiche e il dibattito che si è aperto anche a livello nazionale, il ...

Il sindaco attacca ministro e Consiglio d’istituto: "Si è scelta la punizione invece del dialogo" . Venturelli: "Non è questa la scuola che come Pd immaginiamo, speravamo nel ripensamento".Il sindaco Muzzarelli: “E’ il fallimento della scuola” A commentare il provvedimento di sospensione notificato allo studente anche il sindaco Muzzarelli: “Servirebbe una nuova ‘Lettera a una ...Dibattito e replica in Consiglio Comunale sull'impatto dello Street Rave Parade dell'ottobre scorso: 'Non so chi l'ha organizzato, non me l'hanno detto, e questo non è un Consiglio Comunale di Polizia ...