Musica in salotto Quintetto di archi suona Schubert

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) EMPOLI “Domeniche in, aperitivo in concerto al teatro il momento“ è il nuovo ciclo di incontrili che da domani al prossimo 17 marzo terrà compagnia a tutti gli appassionati di classica: sei concerti in orario pomeridiano presso il Teatro Sala Il Momento in via del Giglio a Empoli. Ogni domenica sarà possibile immergersi in un’atmosfera accogliente e inclusiva, ideale per chi ama le avventure culturali, dove sarà possibile godersi un aperitivo in compagnia condi alta qualità. Il costo di partecipazione è estremamente accessibile: il biglietto per ogni evento ha un costo di soli cinque euro, mentre è disponibile un abbonamento per l’intera serie di concerti a venti euro da pagare alla cassa d’ingresso. "Questo ciclo di eventili è stato pensato per offrire ogni domenica un’esperienza ...