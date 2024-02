Musica al Museo con “String and Drum in Latin Project”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoandinè il titolo della nuova iniziativale che verrà ospitata presso Arcos – Sezione Egizia deldel Sannio di Benevento. A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita) che ha promosso l’iniziativa per il giorno 16 febbraio (ore 20,00). Sul palco si esibiranno Raffaele Tiseo (violino), Gianluca Bufi (chitarra), Giuseppe Timbro (basso) e Giancarlo Sabbatini (batteria) con la direzione artistica del M° Debora Capitanio. Nell’ambito della serata si terrà una degustazione dei vini sanniti a cura ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Sold out per il primo appuntamento musicale del 2024 ospitato domani sera sul palco del “ Museo Arcos – Sezione ... (anteprima24)

con artisti nazionali e internazionali della musica e del teatro. L’8 a edizione di Acustica | emozioni in purezza, che prenderà il via giovedì 15 febbraio al Museo della Civiltà del Vino Primitivo di ...Dopo quattro anni di lavori, lo storico istituto di via Romana torna fruibile. L'Università di Firenze regala alla città quattro giorni di visite gratuite, dal 22 al 25 febbraio. Ecco come prenotare ...Domani mattina alle 11.15, per i Matinées musicali al Mic - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza si esibirà Michele Marco Rossi, giovane violoncellista romano, tra i più rinomati nel ...