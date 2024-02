Mr Rain | nuove date per il tour nei palazzetti a novembre 2024

Mr Rain, nome d'arte di Mattia Balardi, ha fatto ritorno al Festival di Sanremo con una performance indimenticabile. L'artista, originario di Desenzano del Garda, ha scelto di duettare con i Gemelli D ...The music festival will run from 06 to 10 February 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Italian singer Mr. Rain with Italian duo Gemelli Diversi perform on stage at the Ariston theatre during the 74th ...Mr. Rain quest’anno ha deciso di tornare alla kermesse con un nuovo brano intitolato “Due altalene”. Mattia Balardi, questo il suo vero nome, è originario della provincia di Brescia, ma ha deciso di ...