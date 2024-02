Moviola Sassuolo Torino | l’episodio chiave del match

(Di sabato 10 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24delladeltra, valido per la 23ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Orsato. EPISODIO

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto Marco Guida per dirigere Roma-Inter, big match della 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è ...Ecco la moviola per quanto concerne la sfida di Serie A tra la Roma e l’Inter: la direzione del match dell’arbitro Guida La moviola su quella che è stata Roma Inter di Serie A, analizzando la direzion ...La Lazio torna al successo sul campo del Cagliari. Una giornata tranquilla per Di Bello che dirige il match senza particolari difficoltà. Inevitabili i gialli per i diffidati Romagnoli ...