Moviola Salernitana Empoli | l’episodio chiave del match

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ecco laper quanto concerne la sfida di Serie A tra laed: la direzione deldell’arbitro Mariani Lasu quella che è statadi Serie A, analizzando la direzione gara dell’arbitro Mariani.20? Ammonizione Maleh per fallo 42’Ammonzione Zanoli per proteste 77? Ammonzione Basic 90? Ammonzione Bradic per proteste

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Salernitana-Empoli, che va in scena stasera allo stadio Arechi. I campani ospitabno i toscani per cercare di decidere le zone basse ...Episodio da moviola nel finale di Salernitana-Empoli. Fazzini dà spettacolo e si infila in area, dove viene tamponato da un ingenuo Pellegrino: il difensore di proprietà del Milan sbaglia la ...La Salernitana ferma la striscia di sconfitte consecutive a quattro ed evita quindi il record negativo in massima serie. Mai i campani hanno infatti ottenuto cinque sconfitte consecutive in Serie A ...